FIGC, comunicato ufficiale: c’è l’ipotesi playoff

Tre ipotesi sul tavolo, presentate da Gabriele Gravina, in caso l’emergenza Coronavirus non dovesse permettere la conclusione del campionato.

Sul sito ufficiale della FIGC è possibile leggere le tre proposte formulate dal presidente Gabriele Gravina alla Lega di Serie A in merito al campionato vista l’emergenza Coronavirus. Confermata l’idea di poter disputare i playoff se il torneo non dovesse concludersi. La decisione finale sui nuovi calendari dovrebbe arrivare il 23 marzo, quando si terrà un nuovo Consiglio Federale.

“In conseguenza di quanto disposto dal DPCM firmato il 9 marzo – si legge – il Consiglio ha sospeso le partite organizzate dalle Leghe in programma su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile. Qualora l’emergenza Covid-19 non dovesse consentire la conclusione dei campionati, il presidente Gravina ha sottoposto all’attenzione delle Leghe interessate alcune ipotesi su cui discutere nella riunione, già fissata, del Consiglio Federale del 23 marzo pv. Senza alcun ordine di priorità, un’ipotesi potrebbe essere la non assegnazione del titolo di Campione d’Italia e conseguente comunicazione alla UEFA delle società qualificate alle coppe europee; un’altra sarebbe far riferimento alla classifica maturata fino al momento dell’interruzione; terza ed ultima ipotesi, far disputare solo i play off per il titolo di Campione d’Italia ed i play out per la retrocessione in Serie B”.

