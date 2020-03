Emergenza Coronavirus: le bella iniziativa dei calciatori del Milan

I calciatori rossoneri hanno dato vita ad un’iniziativa personale davvero lodevole per quanto riguarda l’emergenza Coronavirus.

Splendida iniziativa dei calciatori del Milan. Nel periodo di emergenza Coronavirus la squadra rossonera ha deciso di dare una forte mano.

Secondo quanto riportato da Sky, i giocatori della rosa milanista hanno scelto di donare nei giorni scorsi 250 mila euro alla associazione REU per l’emergenza sanitaria, in particolare per aiutare le strutture che possono supportare i malati.

Tra le altre iniziative pensate c’è quello di aprire un fondo per devolvere con un’iniziativa di beneficenza sempre alla REU, mentre i tifosi potrebbero devolvere il rimborso di Milan-Genoa a qualche azienda ospedaliera milanese e alcuni giocatori del Milan si stanno mettendo d’accordo per devolvere un giorno di stipendio a degli ospedali di Milan.

