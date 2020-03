Milan news | Donnarumma: “Vi svelo i miei segreti” | Video

Gianluigi Donnarumma ha rilasciato una bella intervista alla Rivista Undici. Il portiere del Milan ha affrontato più temi, partendo dai suoi esordi e arrivando fino al presente. Ha spiegato di saper gestire la pressione e di essere diventato importante nello spogliatoio rossonero, nonostante la giovane età. Gigio ha grande umiltà e sa che serve lavorare costantemente per stare a determinati livelli. Non si rilassa e non si fa distrarre da critiche e indiscrezioni giornalistiche. Donnarumma sogna anche di fare un grande Europeo 2020 con l’Italia. Il Milan ha pubblicato il video dell’intervista sui propri canali ufficiali.

