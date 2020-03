Gazidis-Ibrahimovic, previsto un confronto: Zlatan è nervoso

Zlatan Ibrahimovic scontento della situazione attuale al Milan. Zvonimir Boban è andato via e anche Paolo Maldini lo farà. Necessario parlare con Ivan Gazidis.

Quale futuro per Zlatan Ibrahimovic? Difficile dirlo, ma l’addio di Zvonimir Boban e quello probabilissimo di Paolo Maldini fanno pensare che lui possa lasciare il Milan.

Sono stati proprio loro due a volerlo fortemente in maglia rossonera e pertanto non sarà facile trattenerlo con un management diverso. Il contratto va in scadenza a giugno 2020 e il giocatore sta riflettendo molto sul proprio futuro. Tra le opzioni al vaglio può esserci anche il ritiro, considerando i quasi 39 anni di età.

Gazidis convincerà Ibrahimovic?

Il Corriere dello Sport oggi spiega che Ivan Gazidis valuta positivamente l’impatto di Ibrahimovic sul Milan. Anche se predilige un progetto basato soprattutto su giovani calciatori, considera il contributo dello svedese importante per la squadra sia in campo che nello spogliatoio.

A fine stagione verrà fatto il punto della situazione, ma Gazidis non ha alcuna preclusione nei confronti del rinnovo di contratto di Zlatan. Il giocatore potrà decidere una volta che il progetto tecnico per la prossima stagione sarà meglio definito. Bisognerà capire chi sarà l’allenatore, che tipo di campagna acquisti potrà essere effettuata e altri aspetti fondamentali per convincere Ibrahimovic a firmare un prolungamento.

Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ex capitano dei Los Angeles Galaxy è molto nervoso per la situazione. Sia in campo, dove si arrabbia per gli errori e l’atteggiamento dei compagni, che fuori a causa delle note vicende societarie. Zlatan è adirato nei confronti di Gazidis, del quale non condivide l’operato e le scelte dell’ultimo periodo. Ci sarebbe stata pure qualche frizione verbale tra loro. Un incontro faccia a faccia potrebbe avvenire già in settimana, secondo la rosea.

