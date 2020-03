Nuovo stadio, oggi videoconferenza Milan-Inter-Comune

Milan e Inter oggi a contatto con il Comune di Milano per parlare del progetto stadio. Ci sono alcuni aspetti importanti sui quali dover trattare per raggiungere un accordo.

Inter e Milan continuano a lavorare al progetto stadio, ritenuto fondamentale per la propria crescita futura. Disporre di un impianto moderno con annessa area commerciale può far aumentare il fatturato notevolmente.

Anche se in questo momento le istituzioni sono impegnate soprattutto con l’emergenza Coronavirus, il Comune di Milano mantiene vivi i contatti con i club. Il presidente rossonero Paolo Scaroni ha già annunciato che la prossima settimana potrebbe esserci un incontro decisivo. Il futuro del Giuseppe Meazza e le volumetrie del progetto sono temi sui quali serve un accordo definitivo.

La Gazzetta dello Sport spiega che oggi è prevista una video conferenza tra Milan, Inter e Comune di Milano. I rappresentanti delle parti continueranno a lavorare per avvicinarsi a un’intesa. Il vertice non viene fatto di persona a Palazzo Marino per rispettare le recenti disposizioni emanate dal Governo a causa dell’allarme Coronavirus.

I club sperano di riuscire ad accelerare, riuscendo a trovare un punto di incontro sugli aspetti nei quali l’amministrazione ha esposto determinate pretese. I presidenti Paolo Scaroni e Steven Zhang ambiscono a trovare una soluzione in tempi non troppo lunghi. Prima si partirà con la costruzione del nuovo stadio e prima potrà essere realizzato.

LEGGI ANCHE -> Scaroni: “Spero che Maldini resti. Rangnick? Nessun contratto”