Biglia, possibile ritorno in Argentina per chiudere la carriera

Lucas Biglia tra i nomi in uscita del calciomercato estivo del Milan. Il suo contratto in scadenza non verrà prolungato. Futuro in Argentina possibile per l’ex capitano della Lazio.

Questi sono gli ultimi mesi di Lucas Biglia con la maglia del Milan. Il suo contratto va in scadenza a giugno 2020 e non verrà sicuramente rinnovato.

Il contributo dato dal centrocampista argentino durante l’esperienza in rossonero non può essere giudicata positivamente. Appena sufficiente la prima stagione, poi tanti infortuni e prestazioni poco convincenti. Nel 2020 non lo abbiamo mai visto in campo, sia per i problemi fisici che per l’esplosione di Ismael Bennacer. Ormai è una riserva e la società non intende imbastire alcuna trattativa per rinnovare il contratto.

Biglia in questi mesi dovrà valutare dove proseguire la propria carriera. Un’opzione concreta è il ritorno in Argentina, dove ha già militato nell’Argentinos Junior e nell’Independiente. Prima di appendere le scarpe al chiodo, non bisogna escludere che il 34enne centrocampista voglia tornare a giocare in patria.

Considerata l’età non più giovanissima e i frequenti problemi fisici, approdare in un campionato dai ritmi inferiori rispetto a quelli europei è probabilmente la soluzione migliore per Biglia. Possibili anche offerte da Paesi come Stati Uniti, Emirati Arabi, Qatar e Arabia Saudita dove spesso offrono ingaggi importanti a giocatori che vengono da leghe europee.

Il numero 20 del Milan valuterà ogni proposta e prenderà una decisione entro fine stagione. Il suo addio permetterà al club rossonero di risparmiare gli oltre 6 milioni di euro lordi dell’ingaggio.

