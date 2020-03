Coronavirus, l’appello dei giocatori del Milan – VIDEO

Il Milan ha realizzato un video con protagonisti alcuni giocatori della squadra maschile e alcune giocatrici della formazione femminile per lanciare un appello importante. In questo momento difficile per l’Italia, a causa della diffusione del Coronavirus, è importante rispettare le direttive date dal Governo. Quindi, bisogna rimanere a casa ed evitare rischi inutili di contagio. Inoltre, per chi può c’è la possibilità di fare delle donazioni a Fondazione Milan o ad altre entità per aiutare la causa.