Giampaolo verso l’Udinese, il Milan può sorridere

Con l’approdo di Marco Giampaolo all’Udinese, il Milan risparmierebbe due milioni di euro netti, essendo il tecnico ancora sotto contratto con i rossoneri.

Il Milan guarda con interesse la situazione legata alla panchina dell’Udinese. I bianconeri finiranno la stagione con Gotti per poi affidarsi ad un nuovo allenatore. Il tecnico di Adria non sembra, infatti, intenzionato a voler proseguire la sua avventura in questo ruolo, preferendo quello di vice.

Proprio per questo sta prendendo sempre più piede l’ipotesi Giampaolo. Secondo quanto riporta ‘Tuttosport’, l’ex rossonero è in pole per sedersi sulla panchina dell’Udinese: una buona notizia per il Milan che risparmierebbe circa due milioni di euro netti, essendo ancora sotto contratto fino al 30 giugno del 2021.

L’Udinese però sta seguendo anche altri allenatori per dare una svolta alla mediocrità delle ultime stagioni: i profili seguiti sarebbero D’Aversa, che tanto bene ha fato negli ultimi anni alla guida del Parma, e De Zerbi, attualmente sulla panchina del Sassuolo.

