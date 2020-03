Futuro Ibrahimovic, non solo Milan: tutte le ipotesi

Il futuro di Ibrahimovic resta tutto da scrivere: l’attaccante svedese, con un contratto in scadenza il prossimo giugno, può ancora rinnovare.

Futuro tutto da scrivere per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e negli ultimi giorni si sono rincorse tantissime voci anche per via della situazione societaria che ha diviso il Milan. Ad oggi resta difficile capire cosa deciderà di fare il campione ex Galaxy ma un rinnovo è certamente ancora possibile.

Per Ivan Gazidis non si prospettano mesi facili. L’Amministratore Delegato rossonero, sta acquisendo sempre più potere, e ovviamente giocherà un ruolo chiave per il futuro di Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021, e di Ibrahimovic.

Bisognerà presentare un progetto chiaro e vincente per convincere Mino Raiola e i suoi assistiti. Lo svedese in questi mesi ha dimostrato di poter essere ancora decisivo e la crescita di molti calciatori al suo fianco potrebbe essere il fattore determinante per il rinnovo.

Tutte le ipotesi sul tavolo

Alla fine – come fatto a gennaio – sarà Ibrahimovic, però. a prendere la decisione finale: lui a Milano sta molto bene e proprio per questo in questi giorni si è fatta avanti anche l’ipotesi Inter.

Meno percorribile sembrerebbe, invece, la strada che lo porta verso Napoli, anche se lì ritroverebbe Gennaro Gattuso. Proprio per questo non va esclusa ma la sensazione è che se non dovesse esserci il prolungamento di contratto con il Milan, appenderebbe gli scarpini al chiodo per dedicarsi maggiormente alla sua famiglia, che oggi vive in Svezia, in attesa, come tutti i tifosi rossoneri, di conoscere il suo futuro.

