Di Marzio: “Milan-Donnarumma, rinnovo complesso. Juventus in agguato”

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma è in dubbio. E c’è la Juventus pronta ad intervenire: il Milan rischia uno scippo clamoroso!

Il rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma è a rischio. Il Milan ha seriamente paura di perdere il proprio portiere a breve giro di posta.

L’aggiornamento della situazione arriva dalle parole di Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato della redazione di Sky Sport.

“Il rinnovo di Donnarumma è molto complicato – ha detto Di Marzio – Quello che sta accadendo nella società Milan non aiuta affatto. Tutto è più complesso e la scadenza a giugno 2021 non facilita le cose”.

Milan, Donnarumma si allontana: occhio alla Juventus

Il caos societario, in particolare il licenziamento di Zvonimir Boban e le voci sempre più insistenti su Ralf Rangnick, sembrano dunque un ostacolo alla permanenza di Donnarumma.

Secondo Di Marzio la soluzione migliore per il Milan sarebbe a questo punto vendere Gigio la prossima estate per non perderlo a costo zero l’anno successivo.

“La Juventus potrebbe essere interessata. Non si registrano ancora contatti tra le parti, ma il nome di Donnarumma è sempre attuale in casa bianconera”.

Il pericolo di un assalto della Juve a Donnarumma è dunque concreto. Da tempo a Torino si parla del portiere milanista come l’erede designato di Gigi Buffon.

Un vero problema per il Milan, che non solo rischia di vedersi costretto a cedere Donnarumma nei prossimi mesi. Ma l’idea di donarlo ad una rivale acerrima e odiata come la Juventus sarebbe disastrosa per l’immagine futura del club.

