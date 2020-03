De Paul, l’Udinese fissa il prezzo: Inter e Milan avvisate

Rodrigo De Paul cambierà squadra nel prossimo mercato estivo, l’Udinese gli ha fatto una promessa e ha stabilito il prezzo. Inter, Milan e club spagnoli sulle sue tracce.

Rodrigo De Paul sarà uno dei pezzi pregiati della Serie A nel prossimo calciomercato estivo. Il gioiello dell’Udinese è pronto per fare un salto di qualità, approdando in una squadra più ambiziosa.

Il prezzo del cartellino si aggira sui 30 milioni di euro. Il club friulano, stando a quanto rivelato da calciomercato.com, ha fatto una promessa al giocatore. Lui piace sia all’Inter che al Milan. Per quanto riguarda i rossoneri, bisognerà vedere se il futuro management sportivo punterà su De Paul, molto gradito invece a Paolo Maldini.

LEGGI ANCHE -> CORONAVIRUS, ANCHE IBRAHIMOVIC SCENDE IN CAMPO

Calciomercato Milan, colpo De Paul difficile

L’Udinese ha garantito al calciatore che verrà ceduto nel prossimo mercato estivo. C’erano già offerte nella sessione invernale, ma l’ex Valencia ha accettato di rimanere in Friuli in cambio di rassicurazioni sul futuro. La società bianconera non ostacolerà la cessione. È aperta a trattare partendo da una base di circa 30 milioni, invece che di 35.

De Paul non ha nascosto il suo apprezzamento per Antonio Conte a inizio febbraio, dichiarando che gli piacerebbe essere allenato da lui. L’Inter potrebbe essere una possibile destinazione, considerando che il club nerazzurro avrà le risorse per effettuare l’investimento.

Più complicata la situazione in casa Milan, dove andranno chiariti i futuri assetti societari e anche le scelte tecniche. Arriverà o no Ralf Rangnick come allenatore-manager? Lo scenario rimane nebuloso e servirà del tempo per capire gli sviluppi. De Paul sarebbe certamente un ottimo rinforzo per la squadra rossonera.

Agustin Jimenez, agente del giocatore, nei mesi scorsi ha parlato più volte con il Milan. È anche il procuratore di Matias Zaracho, altro talento argentino accostato al Diavolo. Pure club spagnoli si sono informati sul 25enne sudamericano, che avrà diverse scelte in estate.

LEGGI ANCHE -> MILAN, IN BILICO IL FUTURO DI THEO HERNANDEZ?