Milan, comunicato ufficiale: gli allenamenti ripartono il 23 marzo

C’è il comunicato ufficiale del Milan: la squadra tornerà ad allenarsi, dopo lo stop imposto per via dell’emergenza Coronavirus, il 23 marzo.

Ancora altri dieci giorni senza allenamenti. Il Milan – attraverso il proprio sito ufficiale – ha comunicato che ‘le attività presso il C.S. Milanello sono sospese fino a domenica 22 marzo. La Prima squadra si ritroverà, salvo nuove indicazioni, lunedì 23 marzo alle ore 14.00″.

Al momento per via dell’emergenza Coronavirus lo stop alla Serie A è prevista fino al 3 aprile ma non sono escluse ulteriore novità. Si attendono, infatti, news dalla Lega di Serie A chiamata a stilare un nuovo calendario dopo questa pausa.

