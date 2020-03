Coronavirus, Premier League e Ligue 1 sospese: è ufficiale

Dopo la Serie A e la Liga, anche Ligue 1 e Premier League si fermano a causa della diffusione del Covid-19. I maggiori campionati europei vengono sospesi in questa situazione difficile e la scelta non può che essere condivisibile.

Questo il comunicato ufficiale riguardante la massima divisione inglese: «A seguito di una riunione degli azionisti di oggi, è stato deciso all’unanimità di sospendere la Premier League con l’intenzione di tornare il 4 aprile, fatti salvi i consigli medici e le condizioni al momento».

In Inghilterra è emerso che tre giocatori del Leicester City sono stati contagiati dal Coronavirus. Nel Chelsea oggi è spuntata fuori al positività di Hudson-Odoi, mentre ieri sera l’Arsenal aveva comunicato che l’allenatore Mikel Arteta è risultato positivo al test.

Per quanto concerne la Bundesliga, il prossimo turno dovrebbe essere disputato a porte chiuse e poi il campionato verrà sospeso. In Germania non c’è intenzione di annullare la stagione e neanche a decretare la sua fine prematura.

