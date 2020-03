Serie A, l’ipotesi sulla ripresa del campionato 2019/2020

Oggi assemblea di Serie A per discutere della situazione generata dall’emergenza Coronavirus e iniziare a discutere della ripartenza del campionato a maggio.

Quello di Serie A è stato il primo campionato a optare per la sospensione, a causa della diffusione del Covid-19. L’emergenza Coronavirus ha spinto le istituzioni a bloccare ogni attività sportiva fino al 3 aprile. Una decisione saggia, vista la situazione.

Tutti sperano di poter tornare a una vita normale quanto prima. Si iniziano già a ipotizzare date nelle quali i vari eventi potrebbero riprendere. Per quanto riguarda la Serie A, il Corriere della Sera oggi scrive che una delle ipotesi è ripartire a inizio maggio per chiudere il campionato entro il 30 giugno.

In quella data finisce la stagione 2019/2020 e scadono anche i contratti dei giocatori. Di fatto si giocherebbe ogni tre giorni. Playoff e Playout sono ritenuti l’ultima chance. Oggi è in programma un’assemblea della Serie A e potrebbero emergere novità interessanti. Ci si aspetta anche che la UEFA comunichi tra non molto il rinvio dell’Europeo 2020, previsto in estate. Una mossa decisiva per le varie leghe europee, che potranno organizzare meglio i rispettivi calendari.

Ad ogni modo, la ripresa delle attività sportive e in generale delle normali vite delle persone dipenderà dall’efficacia delle misure prese per bloccare la diffusione del Covid-19 e dal buon senso di tutti nei comportamenti quotidiani. Non bisogna aspettarsi effetti positivi già in questi giorni, servirà attendere e poi fare valutazioni.

