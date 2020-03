Serie A, Gravina: “Obiettivo concludere i campionati. Playoff mia proposta”

Il numero uno della Figc, Gabriele Gravina, ha fatto il punto sulla situazione del calcio italiano e come potrà concludersi: via l’ipotesi playoff.

Il Presidente della FIGC, Gabriele Gravina, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, ha ribadito la volontà di concludere i campionati una volta che l’emergenza Coronavirus lo permetterà.

Resta viva la proposta di disputare i playoff e i playout. Proposta che come detto nei giorni scorsi potrebbe rilanciare clamorosamente la stagione del Milan, attualmente al settimo posto in classifica.

Ecco le parole del numero uno della Federazione italiana: “Aspettiamo la proposta del Presidente Ceferin – ammette – Abbiamo sostenuto per primi che il calendario internazionale dovesse subire modifiche. Il nostro primo obiettivo è concludere campionati e coppe. La proposta dei playoff e dei playout è una mia idea che potrebbe tornare utile in questa situazione. Il numero delle squadre partecipanti dipende dalla formula che si vuole adottare. Di sicuro sarebbe un finale elettrizzante per una stagione che rischia di essere mortificata da una fine anticipata”.

