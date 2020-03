Ex Milan, Locatelli nel mirino dell’Inter

Manuel Locatelli, ex Milan oggi al Sassuolo, è finito nel mirino dell’Inter: i nerazzurri pronti a sfruttare gli ottimi rapporti con i neroverdi

Un gol pazzesco e le lacrime che commossero tutti i tifosi del Milan. La partita del 2 ottobre 2016 dei rossoneri contro il Sassuolo, terminata 4-3, difficilmente verrà dimenticata da Manuel Locatelli, che con quella prestazione conquistò i tifosi di San Siro.

Il centrocampista classe 1998 in quella stagione era riuscito a ritagliarsi un importante spazio, diventando protagonista con la maglia del Milan. Nell’estate 2018, però, anche per una questione legata ai bilanci, i rossoneri decisero di privarsi di Locatelli, ceduto in prestito con obbligo di riscatto al Sassuolo per una cifra vicina ai 12 milioni di euro.

Ora dopo una stagione da protagonista in neroverde sembra essere arrivato il momento per un salto di qualità e stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’ sarebbe finito nel mirino dell’Inter, sempre più intenzionata a puntare sui giovani italiani.

