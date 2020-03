Sky – Milan, rosa svalutata di oltre 90 milioni: il bilancio

Il giornalista di Sky Baiocchini ha parlato della rosa attuale, di quanto sia cambiata rispetto alla passata stagione: tanti giocatori hanno perso valore.

Il giornalista Manuele Baiocchini, intervenuto a ‘Sky Sport’ ha fatto il punto sulla rosa del Milan e di come essa sia cambiata rispetto alla passata stagione. Rifacendosi ai dati di Transfermaket si può notare come si sia svalutata di 94,5 milioni di euro, circa il 20%: “E’ chiaro che bisogna inserire anche le cessioni di Piatek per 27 milioni di euro e di Caldara ma al tempo stesso ci sono anche tanti giocatori che hanno perso tanto del loro valore dato che non stanno giocando una stagione ad alti livelli. 13 su 24 giocatori della rosa hanno perso il proprio valore rispetto a quello che era il prezzo del loro cartellino”.

Stagione complicata: “Per quanto riguarda Kessiè – continua Baiocchini – influisce la vicinanza della scadenza del contratto che avverrà a Giugno del 2022 mentre per Calabria influisce la perdita del posto a favore di Conti così come per Paquetà che ha perso fiducia e titolarità”.

Crescita Theo

Nonostante la stagione non proprio esaltante, ci sono calciatori che stanno vedendo crescere il proprio valore: “Theo Hernandez è salito dai 18 milioni dell’acquisto ai 40 attuali – continua il giornalista di Sky – Anche Bennacer e Gabbia che sono cresciuti tanto”.