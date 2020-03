Ex Milan – Honda in gol all’esordio con il Botafogo – VIDEO

Keisuke Honda subito a segno in Brasile nel pareggio 1-1 tra il suo Botafogo e il Bangu in una parta del campionato Carioca. 100° gol in carriera dell’ex Milan.

Keisuke Honda ha debuttato segnando una rete con la maglia del Botafogo. Il fantasista giapponese ha realizzato su calcio di rigore il gol del vantaggio contro il Bangu.

Purtroppo per lui e la sua squadra, la partita valida per il campionato Carioca è finita 1-1. Il risultato finale non può fare felice l’ex Milan e i compagni. Comunque per Honda si è trattato della centesima marcatura in carriera e pertanto ha un’importanza lo stesso.

Il Botafogo è la settima squadra diversa con la quale va in gol. Prima aveva segnato con Nagoya Grampus, Venlo, Cska Mosca, Milan, Pachuca e Melbourne Victory. Il 33enne trequartista nipponico si è trasferito in Brasile a fine gennaio, dopo un breve ritorno in Olanda con la maglia del Vitesse.

Honda a Rio de Janeiro ha ricevuto un’accoglienza da autentica star e ci sono grandi aspettative nei suoi confronti. I tifosi del Botafogo si attendono grandi prestazioni da parte sua, nonostante l’età non più giovanissima. I ritmi del campionato brasiliano dovrebbero aiutarlo.

