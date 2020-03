Rugani, anche la compagna Michela Persico positiva al Covid-19

Michela Persico, compagna di Daniele Rugani della Juventus, ha rivelato in un video Instagram di essere positiva all’ormai noto Coronavirus.

Daniele Rugani è stato il primo giocatore di Serie A a risultare ufficialmente positivo al test sul Covid-19. Dopo ne sono emersi altri e oggi la sua compagna Michela Persico ha annunciato la propria positività.

La ragazza ha pubblicato un video sul proprio profilo ufficiale Instagram per dare la notizia. Ha spiegato di stare bene, in quanto asintomatica: «Esito positivo ma asintomatica. Ciao ragazzi ho appena avuto l’esito ma ci tenevo a rassicurarvi sulla mia salute, sto bene ! E a ringraziarvi di cuore per il vostro affetto!! #andràtuttobene #iorestoacasa».

Anche Rugani è risultato asintomatico, dunque non ha destato preoccupazione la sua condizione. Michela Persico è nella medesima situazione e ci ha tenuto a rassicurare coloro che li seguono. Ha colto l’occasione per ricordare alle persone di stare in casa, così come raccomandato dal Governo. Bisogna contenere il contagio e sconfiggere questo maledetto Coronavirus. Corretto il suo messaggio.