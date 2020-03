Milan, serve un vice Theo Hernandez: monitorato ancora Viña

Matias Viña è un terzino sinistro che il Milan continuerà a seguire per sostituire Theo Hernandez. L’uruguayano era un obiettivo già nel mercato di gennaio.

Nel prossimo calciomercato estivo il Milan andrà alla ricerca di un vice di Theo Hernandez. A gennaio, dopo aver ceduto Ricardo Rodriguez al PSV Eindhoven, è stato fatto rientrare Diego Laxalt dal prestito al Torino.

Il ritorno dell’uruguayano ha rappresentato una soluzione estrema, dato che le prime opzioni erano sfumate. Antonee Robinson era arrivato a Milano per firmare, ma durante le visite mediche è stato riscontrato un problema al cuore che ha fatto saltare il trasferimento. E prima ancora era fallito il tentativo per Matias Viña, che comunque verrà monitorato per il futuro.

Calciomercato Milan, Viña resta nel mirino

Nella sessione invernale del mercato il Milan ci aveva provato concretamente a prendere Viña dal Nacional Montevideo. L’offerta di prestito oneroso con diritto di riscatto non ha convinto il club uruguayano, che ha preferito accettare la proposta più vantaggiosa del Palmeiras. Ñ

Il Verdao ha offerto 5,5 milioni di euro subito per l’acquisto a titolo definitivo più una percentuale molto alta sulla futura rivendita. Il terzino sinistro classe 1997 è volato in Brasile, dove spera di affermarsi per riuscire a conquistare una nuova offerta per giocare in Europa. Il sogno di tutti i giocatori sudamericani è approdare nel Vecchio Continente.

Il Milan continua a monitorare Viña, come rivelato dal giornalista Fabrizio Romano a calciomercato.com. Il terzino uruguayano è molto apprezzato dagli osservatori rossoneri, che lo seguiranno nei prossimi mesi al fine di valutare un investimento futuro. Il Palmeiras per adesso se lo tiene stretto, ma non potrà farlo a lungo se il rendimento del giocatore sarà particolarmente positivo.

Al Milan certamente servirà un vice di Theo Hernandez e non sarà ancora Laxalt. Il connazionale di Viña è destinato alla cessione in estate.

