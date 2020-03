Galliani: “Rivista la finale 2007. Ci ha avvisato Inzaghi”

L’emergenza coronavirus ha fermato il calcio. Tanti i match che hanno fatto la storia del calcio in tv, tra questi Milan-Liverpool, finale del 2007 rivista anche da Galliani

Il calcio come tutto lo sport è attualmente fermo per via dell’emergenza coronavirus. Spazio dunque, in tv, ai vecchi match che hanno fatto la storia. E’ andata in onda anche Milan-Liverpool, finale del 2007, rivista anche da Adriano Galliani, come ammesso a La Gazzetta dello Sport: “Ci ha avvisati Pippo Inzaghi e così ci siamo ritrovati a messaggiare tutti insieme, da Dida a Costacurta, da Gattuso ad Ambrosini”.