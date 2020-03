Milan, colpo Osimhen: il Lille fissa il prezzo

Tra gli attaccanti accostati al Milan c’è anche Victor Osimhen. Dalla Francia arriva la valutazione fatta dal Lille del nigeriano, davvero esagerata.

18 gol e 6 assist in 38 partite: è questo il bottino di Victor Osimhen con la maglia del Lille in questa stagione. L’attaccante classe 1998, scelto dai francesi per sostituire Pepe e Leao, volati rispettivamente a Londra e Milano, sta stupendo tutti a suon di reti. Il club fiuta già l’affare, consapevole del fatto che la prossima estate tantissime squadre proveranno a portarsi a casa la punta nata a Lagos.

Osimhen in questi ultimi giorni è tornato ad essere accostato con forza al Milan. I buoni rapporti tra le società potrebbero favorire la trattativa per un suo trasferimento in Italia ma bisogna fare i conti con l’importante concorrenza, proveniente soprattutto dall’Inghilterra. Ma non è l’unico problema: il Lille, stando a quanto riportato da ‘Le10Sport’, spererebbe, infatti, di incassare una cifra vicina ai 100 milioni di euro, così da superare la cessione record di Pepe, di 80 milioni, della scorsa estate.

LEGGI ANCHE: MILAN, RIVOLUZIONE A CENTROCAMPO