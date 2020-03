SONDAGGIO – Maldini va confermato com direttore tecnico?

Periodo di riflessione forzato per via dell’emergenza Coronavirus in casa Milan. In ballo c’è il futuro di Paolo Maldini: voi lo confermereste? Nuovo sondaggio di MilanLive.it

Futuro tutto da scrivere per Paolo Maldini. L’attuale direttore tecnico incontrerà a breve Ivan Gazidis per definire la sua posizione in vista della prossima stagione. L’ex difensore è in bilico, soprattutto dopo l’addio di Zvonimir Boban.

Maldini potrebbe decidere di lasciare il club se dovessero venir meno le condizioni che lo hanno portato la scorsa estate a continuare l’avventura in rossonero: l’ex numero tre ha sempre parlato chiaro; l’obiettivo è quello di riportare il Milan tra le grandi anche se ci vorrà del tempo.

Gazidis potrebbe comunque decidere di fare a meno di Maldini, che come ogni dipendente va valutato per il suo operato.

Il Sondaggio di MilanLive.it

Sulla bilancia, da una parte ci sono sicuramente le ottime scelte di mercato come Theo Hernandez e Bennacer, dall’altra la decisione errata, che ha pesato enormemente sulla stagione, di puntare su Marco Giampaolo per la panchina.

Noi di MilanLive.it passiamo, così ancora una volta, la parola ai tifosi, chiedendogli di giudicare cosa pesa di più e se dunque confermereste Maldini nel ruolo di DT.