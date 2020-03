Covid-19, Pioli: “Combattiamo insieme questa battaglia” – VIDEO

Stefano Pioli tramite i canali ufficiali del Milan ha comunicato un messaggio in questo periodo difficile per l’Italia a causa della diffusione dell’ormai noto Covid-19.

Queste le parole del mister rossonero oggi: «Fondazione Milan ha istituito una raccolta fondi per supportare gli sforzi di AREU, agenzia impegnata nell’assistere coloro che sono stati colpiti dal Covid-19 in Lombardia. Sostegni insieme a noi chi lavora e lotta ogni giorno per fronteggiare questa emergenza. Combattiamo insieme questa battaglia al fianco di medici, dottori e infermieri a cui va il mio personale ringraziamento».

Il club rossonero tramite Fondazione Milan sta cercando di aiutare la causa. Sono già stati raccolti dei soldi importanti per sconfiggere il coronavirus diffusosi in queste settimane. Tutti sperano di poter tornare presto a una vita normale, ma è difficile fare previsioni su quando ciò accadrà. Di seguito il video con le parole di Pioli.