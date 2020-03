Thiago Silva, il futuro può deciderlo Allegri

Massimiliano Allegri avrebbe avuto dei contatti con Thiago Silva. Il brasiliano, accostato al Milan, può sperare con il tecnico italiano di rimanere al Psg

Thiago Silva non ha mai nascosto di voler continuare a giocare con la maglia del Psg. Il difensore brasiliano classe 1984 ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Dalla Francia non sono ancora arrivati segnali per un rinnovo: l’intenzione di Leonardo è, infatti, quella di puntare su un calciatore più giovane e soprattutto con uno stipendio decisamente più basso.

Proprio per questo Thiago Silva ha cominciato a guardarsi attorno. La sua volontà è quella di continuare a giocare nel calcio che conta. Il Sudamerica e il Brasile possono, infatti, attendere: il calciatore vuole preparare al meglio i Mondiali in Qatar del 2022. Ha così preso strada l’ipotesi Milan anche se ad oggi non sembrano esserci stati contatti.

Thiago Silva sarebbe ben contento di tornare dove è diventato grande ma, come detto, la priorità resta il Psg. Una piccola speranza di prolungare il contratto esiste e a dargliela potrebbe essere Massimiliano Allegri. Il tecnico, che lo conosce bene per averlo allenato al Milan, stando a ‘FootMercato’, avrebbe avuto dei contatti con il brasiliano. L’ex Juventus è il nome più caldo per la panchina del Psg e tra le sue richieste potrebbe esserci dunque la permanenza di Thiago.

LEGGI ANCHE: MILAN, ROMAGNOLI IN BILICO