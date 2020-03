André Silva-Eintracht ancora insieme: il Milan e Rebic sorridono

André Silva e l’Eintrancht Francoforte intenzionati a proseguire l’avventura insieme. Buone notizie per il Milan e Rebic ma va trovata la giusta quadra

Tra i calciatori di proprietà del Milan in prestito con un futuro ancora da scrivere c’è anche André Silva. Il portoghese nelle ultime ore estive del calciomercato si è trasferito fino al 30 giugno 2021 all’Eintracht Francoforte.

Come tutti ricorderete, l’addio dell’ex Porto verso la Germania ha permesso lo sbarco al Milan di Ante Rebic. Come Silva anche il croato è arrivato in prestito biennale.

I due club saranno dunque chiamati presto a sedersi attorno ad un tavolo per discutere del futuro dei due calciatori. Non avendo concordato nulla lo scorso agosto andrà trovata la quadra sul valore dei due attaccanti.

Il Milan appare soddisfatto delle prestazioni fornite da Rebic ed è pronto a riscattarlo ma alle giuste cifre.

Le novità sono legate però ad Andre Silva: stando a quanto riportato da ‘Calciomercato.com’ sia il giocatore che l’Eintracht sarebbero soddisfatti di questo matrimonio e vorrebbero che andasse avanti. I prossimi mesi saranno decisivi ma le parti in causa, ben quattro, viaggiano dritto verso la stessa direzione e non è certo poco.

