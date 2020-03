Milan, colpo Meret: due giocatori per accontentare Gattuso

Il Milan potrebbe mettere le mani su Meret in caso di addio di Donnarumma. Al Napoli potrebbero finire in cambio giocatori rossoneri che piacciono a Gattuso

Il futuro di Gigio Donnarumma resta tutto da scrivere. La sua permanenza al Milan è sempre più in dubbio, con un rinnovo di contratto che andrà discusso nelle prossime settimane. Trattare con Mino Raiola non è certo facile e la situazione societaria attuale non aiuta.

L’accordo scade il 30 giugno 2021 ed è ovvio che senza rinnovo in estate sarà addio.

Il Milan cerca dunque il sostituto per non farsi trovare impreparato e tra i profili accostato al club in questi giorni ci sono anche quelli di Sirigu e Meret.

Soprattutto il giovane portiere del Napoli potrebbe diventare una pista percorribile: in azzurro il calciatore con l’arrivo di Gattuso ha perso il posto da titolare e in estate se dovesse continuare a scaldare la panchina sarà addio.

Si lavora allo scambio

Il Milan è pronto ad approfittare della situazione che sta vivendo Meret al Napoli, intavolando una trattativa in cui potrebbero finire diverse contropartite tecniche gradite a Gattuso: come riporta il ‘Corriere dello Sport’ in edicola stamani, attenzione ai profili di Calabria, Rodriguez, attualmente in prestito al Psv, e Suso. Quest’ultimo potrebbe far ritorno al Milan se il Siviglia non dovesse centrare la qualificazione in Champions League ma essendo un prestito fino al 30 giugno 2021 sembra davvero poco percorribile quest’ultima ipotesi.

I rossoneri ovviamente non farebbero alcuna resistenza a cedere i due terzini che ad oggi non rientrano nei piani tecnici della società.

