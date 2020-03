Sportmediaset – Ibrahimovic scioglie i dubbi: futuro deciso, ecco cosa farà

Sembra ormai sicura la scelta di Zlatan Ibrahimovic: il campione svedese ha preso la sua decisione sulla prossima stagione.

Zlatan Ibrahimovic ha fatto la sua scelta. Secondo la redazione di Sportmediaset il campione svedese avrebbe preso la decisione definitiva sul suo futuro.

Non ci sarà un Ibra-bis al Milan. Questa la considerazione del calciatore svedese, il quale sembra dunque intenzionato a lasciare non solo il club rossonero, ma proprio il calcio giocato.

Ibrahimovic sta prendendo questa secca decisione per diversi motivi. In primis per i cambi all’interno del club rossonero, per rispetto a Boban e Maldini, i due dirigenti che lo hanno convinto a tornare a Milanello dopo quasi dieci anni.

Senza di loro Ibrahimovic non se la sente di restare. E si avvicina il ritiro dal calcio per uno dei campioni più longevi e incredibili della storia recente. Difficile, secondo le ultime news, che lo svedese possa continuare a giocare altrove.

L’arrivo di Ralf Rangnick in panchina, ipotesi plausibile secondo i media, è un’ulteriore indizio: il tecnico tedesco punterà su tanti giovani talenti e zero prime donne. Tutto fa dunque presagire che a giugno prossimo si esaurirà la seconda avventura rossonera di Ibra.

