Nocerino: “Ibrahimovic parafulmine, servono giocatori di esperienza”

Antonio Nocerino è tornato a parlare di Zlatan Ibrahimovic e della situazione attuale in casa Milan: i giovani non basta, serve esperienza al fianco dello svedese

Antonio Nocerino è stato tra i calciatori che hanno giovato della presenza in campo di Zlatan Ibrahimovic. Il centrocampista con affianco lo svedese, nella stagione 2011-2012, riuscì ad arrivare in doppia cifra con la maglia del Milan. L’ex calciatore rossonero, intervenuto nella diretta Instagram di Calciomercato.com, ha parlato proprio del campione ex Galaxy: “Zlatan è un giocatore che ha dimostrato di poter giocare e può ancora fare la differenza; è un grande campione ma a mio avviso ha bisogno di compagni maturi al suo fianco. Ci vuole un mix tra giocatori giovani ed esperti. Fino ad ora Zlatan è stato il parafulmine per tutti ma al Milan servirebbero più giocatori con la sua stessa qualità e la stessa mentalità”.

LEGGI ANCHE: MILAN, ALLA SCOPERTA DI SZOBOSZLAI E LOUZA