Szoboszlai e Louza, chi sono: talento e qualità a centrocampo

Alla scoperta dei due centrocampisti, messi nel mirino del Milan: Szoboszlai e Louza, giovani in forza rispettivamente al Salisburgo e al Nantes

Il centrocampo del Milan è pronto a cambiare volto la prossima estate. Ad oggi l’unico certo della conferma sembra essere Ismael Bennacer. Il calciatore algerino, acquistato la scorsa estate dall’Empoli, si è preso la mediana, convincendo tutti. Sarà un punto fermo del Milan di oggi e del futuro.

Capire chi ci sarà al suo fianco, ad oggi, non è facile. Oltre a Bonaventura e Biglia, in scadenza di contratto, potrebbero lasciare anche Kessie e Paqueta.

Servono rinforzi in mediana e i primi due profili individuati sembrano essere quelli di Imran Louza e Dominik Szoboszlai, calciatori giovani e di talento che non tutti conoscono.

Ma partiamo con Dominik Szoboszlai. Il calciatore classe 2000 è certamente più conosciuto del collega e si sta mettendo in mostra ormai da diversi mesi con la maglia del Salisburgo.

Il costo del suo cartellino si aggira già attorno ai 25 milioni di euro e squadre attente ai giovani, come la Lazio, lo stanno seguendo da tempo. Szoboszlai è un talento puro che in Ungheria non si vedeva da tempo. Ha qualità tecniche e fisiche che gli permettono di giocare in qualsiasi zona del centrocampo ma è la classica mezzala che in molti paragonano a Milinkovic-Savic.

Il suo contratto scade il 30 giugno 2022 e potrebbe dunque essere arrivato il momento di cambiare aria per fare il salto di qualità.

LEGGI ANCHE: MILAN, ALTRO AFFARE CON L’EINTRACHT

Ecco Imran Louza

E’ più lungo, invece, l’accordo che lega Imran Louza al Nantes. Il franco-marocchino classe 1999 ha un contratto in scadenza nel 2024 ma potrebbe lasciare il suo club per circa 15 milioni di euro. Louza in questa stagione tra campionato e coppa ha giocato ben 28 partite, dimostrando di essere un punto fermo della squadra, andando a segno 4 volte. E’ stato schierato quasi sempre al centro del campo, giocando spesso da trequartista ma può ricoprire anche il ruolo di playmaker, dimostrando dunque molta tecnica.