Sky – Paolo e Daniel Maldini stanno bene: gli aggiornamenti dal Milan

Buone notizie in casa Milan: Paolo e Daniel Maldini stanno bene. SkySport fornisce nuovi importanti aggiornamenti sulla questione che arrivano direttamente da casa Diavolo.

Milan, nessuna preoccupazione per Paolo e Daniel Maldini. Come infatti ribadisce SkySport, entrambi stanno bene malgrado la positività da Covid-19 riscontrata e annunciata ieri.

Il Milan – riferisce l’emittente Tv – fa sapere che entrambi hanno superato lo stato influenzale. E sebbene abbiano avuto delle problematica in questi giorni, adesso stanno bene e sono anche piuttosto sereni.

Tutto è presumibilmente iniziato da un contatto che Paolo ha avuto con un conoscente poi risultato contagiato dal coronavirus. Così dopo aver avvertito i primi sintomi, il direttore tecnico del Diavolo ha deciso di sottoporsi al tampone e con lui anche il figlio.

Per il resto non c’è troppa preoccupazione su altri eventuali contagi in rossoneri. Maldini, infatti, ha presenziato per l’ultima volta a Milanello lo scorso 5 marzo, ancor prima che la squadra poi giocasse contro il Genoa. L’assenza era legata proprio a dei primi sintomi influenzali avvertiti, per i quali gli era stato consigliato dallo staff medico milanista di restare a casa.

Anche il giovane Daniel non dovrebbe essersi incrociato con la prima squadra. L’ultimo incrocio in tal senso, infatti, risale proprio al 6 marzo, per poi giocare con la Primavera prima dello stop. Perché anche il classe 2001, causa malessere, è stato a casa per circa due settimane.

Non c’è preoccupazione pertanto in casa Milan. La società ora seguirà le direttive governative con un isolamento forzato per tutti. Al contempo, però, fa sapere gli altri giocatori stanno tutti bene presso le proprie abitazioni.

