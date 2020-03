Non solo Silva e Rebic, nuovo affare tra Milan ed Eintracht

Milan ed Eintracht potrebbero presto sedersi attorno ad un tavolo per discutere della situazione di Silva e Rebic ma i rossoneri seguono un calciatore dei tedeschi, Ndicka

Possibile sinergia con l’Eintracht. Il Milan a breve sarà chiamato a discutere della situazione legate a Ante Rebic e André Silva, sbarcati rispettivamente a Milano e Francoforte con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2021.

La volontà di tutte le quattro parti, come raccontato nelle scorse ore, è quello di riuscire a trovare un accordo per rendere definitivi gli attuali prestiti. Serve capire come verranno valutati i calciatori per i riscatti ma tra Milan e Eintracht potrebbero esserci altri affari.

Dall’Inghilterra, infatti, giunge voce che i rossoneri siano sulle tracce di Evan Ndicka. Il difensore classe 1999 si è messo in mostra, sia come centrale che come terzino, con la maglia dei tedeschi.

Il giocatore piace al Milan ma come riporta ‘SkySports’, la concorrenza è davvero importante: su Ndicka ci sarebbero, infatti, anche l’Inter, oltre che Valencia, Siviglia, Liverpool e Arsenal.

