Moratti come Berlusconi? Pronto a comprare un nuovo club

Massimo Moratti potrebbe tornare nel mondo del calcio come proprietario di una nuova squadra. Dopo essere stato patron dell’Inter, ora sta pensando di comprare la Cremonese.

Oggi il Corriere dello Sport ha fatto questa rivelazione, confermando che Giovanni Arvedi sembra intenzionato a vendere il club grigiorosso. Sognava di riportarlo in Serie A, quando 13 anni fa lo acquistò, ma non ci sta riuscendo. Nell’attuale classifica del campionato di Serie B la squadra è quartultima e lotta per non retrocedere.

L’ipotesi di un acquisto da parte di Moratti è molto suggestiva per la Cremonese, che potrebbe tornare a sognare. In caso di salvezza, nella prossima annata ci sarebbe anche il derby lombardo contro il Monza di Silvio Berlusconi. Il club brianzolo è saldamente primo nel proprio girone in Serie C e la promozione appare ormai scontata.

Sarebbe interessante rivedere Moratti contro Berlusconi, che per tanti anni si sono sfidati alla guida di Inter e Milan in passato. L’azionista della Saras ha venduto la maggioranza delle quote nerazzurre a Erick Thohir nell’ottobre 2013 e tre anni dopo è uscito definitivamente dal club. Vedremo se deciderà di tornare nel mondo del pallone ripartendo da Cremona.

