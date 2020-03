Nuovo Totocalcio per salvare la Serie A?

La Serie A 2019/2020 è ferma a causa della diffusione del coronavirus Covid-19, non sappiamo se e quando potrà ripartire. C’è grande incertezza e la conference call di domani della Lega potrebbe fornire qualche interessante aggiornamento.

Ci sono più ipotesi che verranno valutate. Secondo quanto rivelato da Agipronews, c’è la volontà di chiedere al Governo la revisione del Decreto Dignità che aveva eliminato ogni forma di pubblicità sul gioco. L’idea è di domandare una deroga al divieto di sponsorizzazioni per i marchi di scommesse, così da poter creare nuovi ricavi.

Il calcio sta perdendo molti soldi in questo periodo di pausa. Tra le idee c’è l’introduzione di un “nuovo Totocalcio”, un nuovo gioco salva-pallone per limitare il crac economico della Serie A. Il modello sarebbe quello delle lotterie “mirate” o dei giochi che in quota parte finanziano le diverse iniziative, come il caso del Lotto e il patrimonio monumentizio-culturale.

Ci sono presidenti contrari, perché ritengono il Totocalcio qualcosa di datato e poco adatto all’immediatezza di un mondo che si sposta sempre più verso l’on-line. Comunque verrà esplorata la possibilità di introdurre qualche misura che aiuti il mondo del calcio, immerso nell’incertezza adesso.

LEGGI ANCHE -> IL MILAN PUNTA SU RAFAEL LEAO PER IL FUTURO