Terim positivo al Coronavirus: “Non preoccupatevi, sono in buone mani”

Anche l’ex allenatore del Milan, oggi sulla panchina del Galatasaray, è risultato positivo al Coronavirus. Ad annunciarlo lui stesso su Twitter, ecco il suo post.

Un altro caso di Coronavirus nel mondo del calcio. Si tratta di Fatih Terim, vecchia conoscenza del Milan. L’attuale allenatore del Galatasaray è risultato positivo al tampone. Ad annunciarlo è stato lui stesso sul suo profilo Twitter.

Ecco, di seguito, il testo del post pubblicato dal tecnico: “Il test di oggi per il Coronavirus è risultato positivo. Sono in buone mani all’ospedale. Non vi preoccupate. Ci risentiremo al più presto“.