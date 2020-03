Kakà: “Forza Milan. Maldini sta bene”, poi i complimenti agli italiani

Ricardo Kaka è intervenuto in diretta Instagram con Laura Pausini. Il brasiliano ha voluto mandare un messaggio a Paolo Maldini e a tutti gli italiani

Ricardo Kakà e Laura Pausini hanno intrattenuto i fan con una diretta Instagram. La cantante è una tifosa del Milan e con il brasiliano era impossibile non parlare proprio dei rossoneri, in particolar modo di Maldini, positivo al coronavirus covid-19: “Forza Milan sempre e forza Paolo. L’altro giorno l’ho sentito, sta bene e sta meglio. Stessa cosa il figlio Daniel. Grande capitano, sempre con te”.

Kaka ha voluto lasciare un messaggio anche a tutti gli italiani: “Siete bravi e forti, complimenti a tutti i medici e agli infermieri e a tutti quelli che stanno lottando in prima linea negli ospedali. Grazie mille per quello che state facendo. Non posso immaginare cosa significhi stare lì 24 ore vedendo queste cose o pensare alle famiglie che hanno perso i propri cari e che non possono nemmeno portarle al cimitero. Sono cose veramente dolorose e difficili, però abbiamo la speranza e la fiducia che questo brutto momento passerà. L’Italia resterà sempre un Paese bellissimo. Siamo sempre con voi, un abbraccio grande”.

