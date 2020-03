Calciomercato Milan, incognite Kjaer e Saelemaekers – VIDEO

Difficile prevedere oggi quali saranno le mosse del Milan nel prossimo calciomercato Milan, ma ci sono diverse situazioni in sospeso che la società dovrà affrontare. Tra queste i riscatti di Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers, entrambi arrivati nella sessione di gennaio. Il primo dal Siviglia, il secondo dall’Anderlecht. Il club rossonero ha la possibilità di esercitare il diritto di acquisto di ambedue i cartellini, però non è detto che lo faccia. Per Kjaer bastano 2,5 milioni di euro, mentre per Saelemaekers ne serviranno circa 3,5. Il Milan dovrà decidere se confermarli o meno per la prossima stagione. Il loro futuro al momento è incerto.

