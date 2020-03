Milan news, Abbiati: “La chiamata di Galliani e le parole di Pato” – VIDEO

Christian Abbiati in un’intervista concessa al canale tematico Milan TV ha ripercorso alcune tappe della sua esperienza rossonera. Ha ricordato quando Adriano Galliani lo chiamò mentre giocava nel Monza, la parata Scudetto 1999 a Perugia, due derby vinti ai quali è legato e un altro che vorrebbe rigiocare. Gli è stato domandato anche quale sia stato il compagno più forte con cui ha giocato, ma anche l’avversario più forte. Ha spiegato pure come reagiva alle panchine e quali ex compagni vorrebbe in una partita di calcio a 5. Di seguito il video con gli aneddoti raccontati da Abbiati.