Serie A, ecco le date della ripresa: sarà un’estate ‘calda’

Rappresentanti dei club di Serie A a lavoro per stilare un nuovo calendario che possa permettere di concludere la stagione quando l’emergenza coronavirus sarà terminata. Difficilmente si tornerà in campo in tempi brevi, la speranza è che ciò comunque possa avvenire al più presto. Significherebbe che il nemico più grande – il Covid-19 – sarebbe stato sconfitto. Oggi, infatti, è questa l’unica battaglia che conta.

Poi ci sarà tempo per tornare a giocare, molto probabilmente in piena estate. Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss kiss Napoli, durante la trasmissione RadioGoal, ha rivelato che la Lega starebbe pensando a riprendere la Serie A il 1° giugno e di terminare il 15 luglio.

Le coppe, invece, si giocherebbero dal 15 al 30 luglio.

