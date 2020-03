Theo Hernandez scatenato: tifosi impazziti per il suo balletto | VIDEO

Il terzino del Milan, Theo Hernandez, protagonista sui social con un video in cui si mette in mostra mostrando le sue capacità da ballerino

Theo Hernandez scatenato sui social. Il terzino francese del Milan, in isolamento come tutti per via dell’emergenza coronavirus, si diverte a casa ballando. Tifosi letteralmente impazziti per il calciatore, sempre più idolo e protagonista non solo sui campi di gioco, che ha postato il video su Tik Tok.

