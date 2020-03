Theo Hernandez, l’agente sul futuro: “Deve confermarsi al Milan”

Manuel Garcia Quilon, agente di Theo Hernandez, commenta la situazione del terzino del Milan e sembra immaginare per lui un futuro ancora a tinte rossonere.

Theo Hernandez è sicuramente una delle note più liete del Milan in questa difficile stagione, ora interrotta. Il terzino sinistro francese ha mostrato di avere grandi qualità e il potenziale per diventare un top nel suo ruolo.

Manuel Garcia Quilon, agente del giocatore, in un’intervista concessa ai colleghi di calciomercato.it si dice convinto delle sue possibilità: «Se continua questo percorso e fa bene il suo lavoro, con il sostegno del club, può diventare uno dei migliori terzini sinistri al mondo».

Il club rossonero ha investito 20 milioni di euro per comprarlo dal Real Madrid, ma il procuratore spiega che Theo Hernandez può arrivare a valere tantissimo: «Deve confermarsi nel Milan: a quel punto il cartellino di Theo varrà molto più di 50 milioni di euro».

Le parole di Garcia Quilon sembrano tranquillizzare, almeno in parte, sulla permanenza del calciatore in rossonero. Il procuratore ritiene che lui debba confermarsi al Milan e non apre, per ora, ad altre opportunità. Nei giorni scorsi erano emersi rumors di mercato che davano per non sicuro al 100% il futuro in Italia del fratello di Lucas Hernandez.

