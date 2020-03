Simon Kjaer sembra aver convinto il Milan a confermarlo per la prossima stagione. Bastano pochi milioni per riscattare il suo cartellino dal Siviglia.

Simon Kjaer è in attesa di conoscere il proprio futuro. Il Milan ha un diritto di riscatto che gli permette di acquistare il suo cartellino. Bastano 2,5 milioni di euro per comprarlo dal Siviglia.

Il rendimento del 31enne difensore svedese è stato positivo nel complesso. Dopo i mesi anonimi all’Atalanta, l’approdo in rossonero ha dato una svolta alla stagione del giocatore. Anche a causa dei problemi fisici di Mateo Musacchio, l’ex di Palermo e Roma si è ritrovato a giocare con una certa continuità.

Oggi il Corriere dello Sport spiega che il Milan sarebbe intenzionato a riscattare Kjaer. Il prezzo da pagare è contenuto e un centrale di esperienza come il danese farebbe comodo. Anche se probabilmente il progetto prevederà di puntare soprattutto su giovani talenti, qualche elemento maturo sarà utile.

Il difensore classe 1989 rimarrebbe molto volentieri a Milano, dove si è trovato bene. Il suo impatto sul gruppo rossonero è stato positivo, a Milanello ha saputo farsi apprezzare per la sua professionalità e l’impegno messo in ogni allenamento. Al termine della stagione non dovrebbe più essere un giocatore del Siviglia, bensì definitivamente rossonero.

LEGGI ANCHE -> ROMAGNOLI CHIEDE GARANZIE AL MILAN