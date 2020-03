Serie A, l’annuncio di Gravina: “Assegneremo la scudetto in ogni caso”

L’annuncio di Gabriele Gravina sul termine del campionato: il numero uno della FIGC ha detto la sua sull’assegnazione del titolo.

Lo Scudetto andrà assegnato, a tutti i costi. Questo l’ultimo annuncio di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio italiana.

Il numero uno del calcio italiano, interpellato oggi ai microfoni di Sky Sport, ha fatto intendere come si possa arrivare ad un traguardo finale in questa stagione complicata dal Coronavirus.

“Mi piace pensare che il campionato venga concluso – ha detto Gravina – Ne stiamo discutendo in Federazione. Dobbiamo però arrivare gli organici definitivi per la prossima stagione. Lo Scudetto sarà assegnato in ogni caso”.

Un titolo ci sarà. Ma non solo. Gravina ha dato anche le ultime indicazioni sulle decisioni per il proseguo dei campionati: “Siamo in contatto con FIFA e UEFA per la proroga dei contratti e per terminare i campionati anche oltre giugno. L’idea è di finire entro il 30 luglio, la nostra richiesta è già al vaglio”.

Difficile, per Gravina, vedere una prossima Serie A a 22 squadre come proposto da alcuni: “Dobbiamo rispettare formati e tempistiche attuali, credo sia quasi impossibile aumentare il numero di squadre nel 2020-21. Le ipotesi al vaglio sono tantissime”.

