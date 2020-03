Marca – Milan di Sacchi terza migliore squadra di sempre

Arrigo Sacchi ed il suo grande Milan sono tra le squadre migliori di sempre. Questo il parere del quotidiano sportivo spagnolo.

Sono passati oltre trent’anni dalle grandi vittorie del Milan targato Arrigo Sacchi. Eppure continuano i grandi riconoscimenti a quella squadra incredibile.

Un gioco offensivo, pressing alto, qualità da vendere e difesa arcigna. Qualità e idee che hanno portato il Milan di fine anni ’80 ad essere un esempio per tante compagini a venire.

Sfruttando lo stop al calcio giocato, il quotidiano sportivo spagnolo Marca, ha voluto effettuare un sondaggio: qual’è stata la più forte squadra di tutti i tempi?

Il primo posto è andato al Barcellona di Pep Guardiola. Il suo ‘tiki-taka’ è ormai nella storia, viste anche le due Champions League vinte tra il 2009 ed il 2011.

Seconda piazza al Real Madrid di Zinedine Zidane, che ha trionfato in Champions per tre anni consecutivi (2016-2017-2018), diventando uno dei gruppi più vincenti e continui della storia.

Terza piazza, e dunque podio, per il Milan di Sacchi. Un gruppo straordinario, in ascesa, che per gioco moderno e trofei vinti è sicuramente un esempio per tanti allenatori. Anche oggi giorno.

Sacchi ha superato anche altre grande formazioni del passato, come l’Ajax di Cruyff, l’Argentina di Maradona o il Benfica di Eusebio.

LEGGI ANCHE -> CORONAVIRUS, CAMBIANO LE DATE DEL CALCIOMERCATO