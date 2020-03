Rangnick, spuntano le penali: il Milan rischia la doppia beffa

I rossoneri rischiano di perdere il treno per arrivare a Ralf Rangnick. E spunta anche l’ipotesi di alcune penali da pagare.

Nuovo capitolo della saga che riguarda Ralf Rangnick ed il suo possibile passaggio al Milan in veste di nuovo allenatore rossonero.

Le ultime news di Sky Sport parlano del rischio di una doppia beffa per il Milan: i rossoneri, in particolare Ivan Gazidis, avrebbero trovato già a dicembre un accordo di base con Rangnick.

Oggi però il futuro del club è un’enigma, un po’ per l’emergenza Coronavirus un po’ per alcuni possibili cambi di strategia. A questo punto Rangnick potrebbe non essere più al centro del futuro progetto, visto che lo stesso manager tedesco appare meno convinto.

Oltre al rischio di veder sfumare la trattativa per portare Rangnick al Milan, i rossoneri potrebbero avere un nuovo problema: le penali da far pervenire al tedesco.

Infatti sembra che Gazidis avesse già formulato un pre-accordo formale con Rangnick da qualche mese. Un concordato che, qualora saltasse, farebbe scattare una sorta di multa per il Milan.

Doppia beffa per il club: senza Rangnick sarebbero inevitabili anche le ripercussioni finanziarie. Intanto Stefano Pioli aspetta e spera. Anche se la sua permanenza a Milanello dipenderà soltanto dai risultati futuri.

