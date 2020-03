Addio Donnarumma, opzione interna o nuovo acquisto: le soluzioni

Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Se il contratto non dovesse essere rinnovato è pronto il nuovo portiere: ecco tutti gli scenari.

Futuro tutto da scrivere per Gianluigi Donnarumma. Il portiere classe 1999 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Ancora un anno e mezzo ma senza un rinnovo nelle prossime settimane, l’addio al Milan dell’azzurro potrebbe arrivare già in estate. Trovare un accordo con Mino Raiola non è certo facile e la situazione societaria non aiuta. Si sta così disegnando uno scenario che vede la partenza di Donnarumma a luglio.

I tifosi, così come la società, sperano che alla fine Gigio possa decidere di restare ma se ciò non dovesse succedere, Gazidis e tutti i dirigenti dovranno essere bravi a sostituire nel miglior modo possibile il miglior portiere italiano.

Il futuro portiere in casa

Il primo scenario potrebbe essere quello di investire i soldi che entreranno nelle casse con la cessione di Donnarumma in altri ruoli, puntando così su ciò che si ha già in casa. Non è un caso, infatti, che il Milan – in vista di un possibile addio del proprio numero 99 – abbia deciso di cedere solo in prestito Reina. Lo spagnolo, volato in Inghilterra per vestire la maglia dell’Aston Villa, è pronto a far ritorno al Milan in estate. Resterà in rossonero solo se gli verrà data una maglia da titolare.

Lo scenario è davvero possibile e insieme allo spagnolo potrebbe far ritorno e rimanere anche Plizzari. Il classe 2000, protagonista con le varie nazionali giovanili in questi anni, ha finalmente trovato continuità in Serie B con il Livorno. Un anno insieme a Reina potrebbe essere la scelta giusta prima del definitivo salto di qualità.

Dalla Serie A il nuovo portiere

Il secondo scenario è quello di investire parte dei soldi incassati dalla cessione di Donnarumma su un altro portiere. In questi giorni si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vogliono il Milan su Meret. L’estremo difensore del Napoli sta faticando a trovare spazio nel Napoli e in estate potrebbe essere intavolata una trattativa con sul tavolo altri calciatori come ad esempio Calabria, che tanto piace a Gattuso.

Altra idea è quella che porta a Musso dell’Udinese ma la linea italiana sembra quella preferita dalla dirigenza. Proprio per questo non possono essere scartate le ipotesi Cragno e Sirigu.

I due portieri, come Meret, sono nel giro della Nazionale e si stanno confermando ad alti livelli con Cagliari e Torini.

La sensazione è che anche con l’addio di Donnarumma – un vero top player per il ruolo – il Milan sarebbe comunque in buone mani.

