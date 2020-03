Tuttosport – Milan-PSG, possibile scambio: coinvolto Paquetà

Leonardo rimane un estimatore di Lucas Paquetà, che vorrebbe portare a Parigi in cambio di un giocatore che farebbe molto comodo al Milan: si tratta di Leandro Paredes.

Lucas Paquetà probabilmente lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Già a gennaio il club era disponibile ad ascoltare offerte, ma nessuna ha soddisfatto.

Il prezzo è stato fissato a 30 milioni di euro e nessuna società ha voluto fare un simile investimento. Infatti, il rendimento del centrocampista brasiliano è stato molto deludente in questa stagione. Dopo le buonissime prestazioni di quella scorsa, l’ex Flamengo non è riuscito a ripetersi e sono emersi tanti dubbi sul suo valore reale.

LEGGI ANCHE -> MONTE INGAGGI DA ABBASSARE: 5 ADDII SICURI IN CASA ROSSONERA

Calciomercato Milan, via Paquetà per Paredes?

Un estimatore di Paquetà è sicuramente Leonardo, colui che lo portò al Milan nel gennaio 2019. Adesso il dirigente brasiliano lavora nel Paris Saint-Germain come direttore sportivo e non si è dimenticato del suo pupillo. In vista del mercato estivo, un pensiero al suo trasferimento a Parigi lo sta facendo.

Secondo quanto scritto oggi da Tuttosport si può concretizzare uno scambio sull’asse Milan-PSG con il passaggio di Paquetà in Francia e quello di Leandro Paredes in Italia. Per l’argentino si tratterebbe di un ritorno, dato che in Serie A ha già indossato la maglia della Roma. Nel centrocampo rossonero sarebbe un grande rinforzo.

Paredes è un classe 1994, quindi ha un’età perfetta per rientrare nel progetto milanista. In questi anni ha accumulato un’ottima esperienza e farebbe compiere un salto di qualità alla mediana. Il problema sarebbe l’ingaggio, dato che il centrocampista sudamericano percepisce circa 7,3 milioni lordi annui. L’ex di Boca Juniors e Roma dovrebbe accettare un abbassamento del proprio stipendio per trasferirsi a Milano.

LEGGI ANCHE -> ABBONAMENTO DAZN: COME SOSPENDERLO DURANTE LA PAUSA DEI CAMPIONATI