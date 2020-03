Milik lascia il Napoli, Milan in corsa: ancora conferme

Milik avrebbe comunicato al Napoli la volontà di cambiare aria a fine stagione: in corsa per il polacco c’è anche il Milan ma non è l’unico club. Sirene dalla Spagna.

Zlatan Ibrahimovic è sempre più lontano dal Milan. L’attaccante svedese – stando alle ultime notizie – non sembra avere intenzione di prolungare il proprio contratto con i rossoneri. C’è ancora una piccola speranza, la situazione societaria di certo non aiuta, ma l’ex Galaxy ha sempre sorpreso tutti con scelte inaspettate. Se l’avventura con Zlatan Ibrahimovic non dovesse proseguire, il Milan sarà chiamato a trovare un nuovo bomber vista anche la cessione di Piatek.

L’ultima pista, che sta prendendo sempre più strada, è quella che porta al connazionale dell’ex numero 9 rossonero, Milik.

Anche oggi sono arrivate conferme sull’interesse da parte del Milan per l’attaccante che vuole lasciare il Napoli a fine stagione: “Si è parlato anche di Milan – ammette il giornalista Ciro Venerato a ‘Radio Sportiva’ – Il polacco ha comunicato al Napoli la sua volontà di non proseguire in azzurro. Con il rinnovo di Mertens non ha più il posto da titolare garantito. Qualche club si è già fatto avanti, sicuramente c’è stata qualche telefonata con l’Atletico Madrid“.

LEGGI ANCHE: ECCO IL SOSTITUTO DI DONNARUMMA