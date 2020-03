Serie A, sospensione stipendi: “Entro lunedì il piano collettivo”

La Lega di Serie A è pronta ad inviare il piano collettivo per gli stipendi all’AIC. Parti a lavoro per trovare un accordo prima di riprendere a giocare

Si lavora per trovare un accordo sulla sospensione degli stipendi dei calciatori del massimo campionato.

Lega di Serie A e AIC sono dunque in continuo contatto per una soluzione che accontenti tutti. Come riporta l”ANSA’, il presidente e l’ad della Lega, Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo, hanno comunicato a Damiano Tommasi, numero dell’Associazione Italiana Calciatori, che “Entro lunedì l’AIC riceverà il piano collettivo per gli stipendi”

Si dovrebbe trattare – si legge – di una misura transitoria per gestire in maniera coordinata e condivisa la situazione in attesa di capire quando si ricomincerà a giocare.