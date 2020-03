FIFA Soccer 96, le valutazioni di un Milan stellare

FIFA 96 è stato il primo simulatore calcistico con dati e nomi reali. Ecco com’era il Milan all’interno di questo videogame storico.

24 anni fa usciva sul mercato uno dei primi simulatori realistici di calcio. Una rivoluzione per le consolle ludiche di allora. Si tratta di FIFA Soccer 96, prodotto dalla nota EA Sports.

Una novità assoluta per i videogames sportivi. Non solo perché la serie FIFA cominciò a spopolare, ma anche perché per la prima volta furono inserite squadre di club e nomi realistici dei calciatori all’interno di un simulatore calcistico.

FIFA Soccer 96 fu distribuito per piattaforme che oggi definiremmo vintage ma che hanno segnato la storia del settore: PlayStation, SEGA Mega Drive, Game Gear, Super Nintendo e PC.

Tifosi e appassionati potevano per la prima volta godersi una partita come si deve, finalmente con nomi reali. Impossibile dimenticare le emozioni e lo stupore nel “controllare” i propri beniamini. Una sensazione unica.

Solo i più grandi ricorderanno quelle sensazioni. Ora proviamo a raccontarvele, ricordando com’era il Milan nella versione FIFA di ben 24 anni fa. Iniziamo da un concetto base inevitabile: quella lì era una squadra piena di campioni. In quegli anni i rossoneri vivevano un momento glorioso.

Fifa 96, Maldini e Boban i migliori

L’AC Milan era uno dei top team della Serie A italiana anche in FIFA 96. Vantava calciatori di spessore assoluto: da Franco Baresi a Marco van Basten ormai a fine carriera, passando per altri fenomeni del momento come Desailly, Massaro o Savicevic.

Overall discretamente alti per la formazione rossonera (allenata nella realtà da Fabio Capello); i migliori? Due volti ben noti anche oggi di Casa Milan: Paolo Maldini e Zvonimir Boban, entrambi con overall 92, così come Roberto Donadoni.

Gli overall del Milan in FIFA Soccer 96:

S. ROSSI 83

BARESI 89

COSTACURTA 80

F. GALLI 77

MALDINI 92

ALBERTINI 86

VAN BASTEN 89

BOBAN 92

DESAILLY 77

SIMONE 89

MASSARO 89

DONADONI 92

LENTINI 83

PANUCCI 83

SAVICEVIC 80

IELPO 74

I punteggi non sono troppo alti, visto che questa edizione del videogioco uscì dopo la stagione 1994-95, riportando rose e dati di quella annata calcistica. Un campionato che vide il Milan di Capello deludere, chiudendo al quarto posto ed a -13 punti dalla Juve campione.

Non a caso in FIFA 97, uscito dopo il campionato 1995-96 (vinto dal Milan) la squadra rossonera ha una media di overall davvero altissima. Ma questa è un’altra storia…

